O Brasil ficou com o título de campeão do Campeonato Sul-Americano sub-23 de Atletismo, encerrado neste domingo (29), em Bucaramanga, na Colômbia. Com 456,50 pontos a equipe brasileira superou a Colômbia, vice com 325 e a Argentina, terceira colocada com 102 pontos. A seleção brasileira também ficou com os títulos feminino e masculino.