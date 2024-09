De volta às quadras após a grande campanha no US Open, Bia Haddad Maia estreou com vitória no WTA 500 de Seul. Nesta quinta (19), a número 1 do Brasil superou a australiana Ajla Tomljanovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h46min de confronto na capital da Coreia do Sul.