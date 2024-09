A maratonista ugandesa Rebecca Cheptegei faleceu nesta quinta-feira (5), quatro dias depois de ter sido queimada em casa por seu namorado. A atleta de 33 anos, que disputou a maratona nos Jogos Olímpicos de Paris em agosto (terminou na 44ª posição), morreu por volta das 5h30min locais (23h30min no horário de Brasília), anunciou Kimani Mbugua, médico que dirige a UTI do Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) na cidade de Eldoret.