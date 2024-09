Ancelotti dá risada ao ser perguntado sobre casamento de Endrick: 'Se mostrou muito valente'

Endrick marcou nesta terça-feira o seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid na Liga dos Campeões. Com apenas 15 minutos em campo, o atacante arrancou do campo de defesa, sem marcação, e arriscou de fora da área, surpreendendo o Stuttgart, além de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, que estavam livres e esperavam o passe do jovem. Dias antes da partida, o brasileiro se casou com a modelo Gabriely Miranda - tornando esses últimos dois dias uns dos mais movimentados da vida do atacante.