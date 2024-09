O Vasco repetiu o roteiro do Campeonato Brasileiro e derrotou o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (29), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em duelo com homenagem a Juan Izquierdo, que teve seu nome estampado na camisa de Puma Rodríguez, um dos autores dos gols do duelo.