De volta ao segundo lugar do ranking mundial e empolgada com o título em Cincinnati, onde bateu Jessica Pegula na final e Iga Swiatek na semi, a bielorrusa Aryna Sabalenka vem se destacando no US Open. Nesta quarta-feira (28), a favorita arrasou a italiana Lucia Bronzetti, ganhando por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/3.