Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o italiano Lorenzo Musetti, número 18 do ranking da ATP, teve presença confirmada, nesta quarta-feira, na disputa do Rio Open, que acontecerá entre os dias 15 e 23 de fevereiro. Ele é mais um tenista top-20 a garantir presença no evento. Também estão confirmados Holger Rune (15º) e Alexander Zverev (4º).