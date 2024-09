O tênis masculino brasileiro foi representado por duas duplas nesta quinta-feira (29) no US Open e com resultados distintos. Enquanto Thiago Wild deu adeus ao Grand Slam com derrota ao lado do russo Pavel Kotov, Marcelo Melo e Rafael Matos celebraram um bom triunfo na estreia. Na quarta, Thiago Monteiro já havia se garantido ao lado do argentino Mariano Navone.