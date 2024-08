As competições do futebol europeu começam na próxima semana e os clubes fazem os últimos amistosos de preparação. Nesta quarta-feira, o Arsenal recebeu o forte Bayer Leverkusen, sensação da temporada passada, no Emirates Stadium, em Londres, e goleou por 4 a 1. Destaque para o brasileiro Gabriel Jesus, que anotou um belo gol e arrancou elogios do técnico Mikel Arteta.