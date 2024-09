Em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão, Criciúma e Red Bull Bragantino se encontraram nesta quarta-feira (28), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Bom para o time mandante, que com gol de Marcelo Hermes, ainda no primeiro tempo, venceu por 1 a 0 e se reabilitou após três jogos de jejum. Do outro lado, o time paulista chegou ao quinto jogo sem vencer.