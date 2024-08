Rádio Gaúcha Notícia

Confraria do Pedro Ernesto recebe novo vice de futebol do Inter e conselheiro do Grêmio nesta sexta-feira

Evento terá a participação do dirigente colorado José Olavo Bisol e do representante do Grêmio Gustavo Schimitz, entre outros convidados, na sede da Fibraplac, em Glorinha

09/08/2024 - 07h00min Atualizada em 09/08/2024 - 19h46min