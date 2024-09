Após derrota para o Atlético-MG, no Morumbi, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, cinco jogadores do São Paulo viajam ao Uruguai para o velório de Juan Izquierdo. O jogador do Nacional de Montevidéu morreu na terça-feira (27), aos 27 anos, em decorrência de problemas cardíacos. Os atletas tricolores partiram pela manhã da capital paulista nesta quinta-feira (29), em direção a Montevidéu, e voltam no período da noite.