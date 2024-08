Caio Bonfim foi lateral da base do Brasiliense antes de seguir a família no atletismo

A marcha atlética entrou na vida de Caio Bonfim muito cedo, já que seus pais são do atletismo. Hoje com 32 anos, ele não está cansado da vida de atleta, não à toa chegou a Paris para disputar sua quarta Olimpíada e ganhou a medalha de prata nesta quinta-feira. O Brasil nunca havia subido ao pódio na modalidade. Nascido em Sobradinho, no Distrito Federal, ele é filho da octocampeã brasileira de marcha atlética de Gianetti Bonfim e de João Sena, ex-técnico da sua mãe.