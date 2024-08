O australiano Alexei Popyrin, número 30 do ranking mundial, derrotou na segunda-feira à noite o russo Andrey Rublev em Toronto e conquistou o primeiro Masters 1000 de sua carreira. No WTA 1000 de Toronto, a americana Jessica Pegula, número 6 no ranking, faturou o bi ao derrotar a compatriota Amanda Anisimova na decisão.