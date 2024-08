O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) tem o desejo de contra com o brasileiro Vinicius Junior, 24 anos, como grande nome do país para ser embaixador até a Copa do Mundo de 2034. Para isso, o país promete oferecer uma proposta bilionária e com o maior contrato da história do futebol, de acordo com o portal ge.globo.