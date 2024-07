No duelo dos opostos, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport confirmou o favoritismo e superou o lanterna Guarani por 1 a 0, neste domingo (7), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A equipe pernambucana entrou no G-4, a zona de acesso à primeira divisão.