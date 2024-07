Coritiba fica no empate com o Paysandu e perde chance de entrar no G-4 da Série B

O Coritiba perdeu a chance de entrar na zona de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro na manhã deste domingo (7), quando, no Couto Pereira, ficou no empate de 1 a 1 diante do Paysandu, em joggo válido pela 14ª rodada da competição nacional. O resultado levou o time paranaense a 20 pontos, na oitava colocação, dois atrás do Operário-PR, primeira equipe no G4. Já o Paysandu foi a 17 e se manteve em 15º lugar. A partida ficou marcada por um primeiro tempo bastante movimentado e a presença forte do VAR, que ajudou na anulação de dois gols no duelo, um para cada lado.