Mais uma vez, foi no sufoco. A Inglaterra de Gareth Southgate voltou a sofrer, agora nas quartas de final da Eurocopa. Saiu atrás, buscou o empate em 1 a 1 no tempo normal diante da Suíça e ficou com a classificação ao vencer por 5 a 3 nas cobranças de pênaltis, após a prorrogação, na tarde deste sábado (6).