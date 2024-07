Elena Rybakina e Barbora Krejciková garantem vaga nas semifinais em Wimbledon

A segunda semifinal feminina de Wimbledon foi definida nesta quarta-feira (10) e será disputada por duas campeãs de Grand Slam. Campeã da edição de 2022 do tornneio, a cazaque Elena Rybakina irá enfrentar a vencedora de Roland Garros em 2021, a tcheca Barbora Krejciková. A partida irá ser disputada na quadra central do All ENgland Club, na quinta-feira, assim como o confronto entre a croata Donna Vekic e a italiana Jasmine Paolini, que jamais venceram um torneio deste porte.