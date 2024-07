A tenista italiana Jasmine Paolini, número 7 do mundo, se classificou para a semifinal do torneio de Wimbledon ao derrotar com facilidade a americana Emma Navarro nesta terça-feira (9). Na quadra central do All England Club, a vice-campeã de Roland Garros fechou o jogo em 2 sets 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 58 minutos.