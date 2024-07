O sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, venceu o australiano Alexei Popyrin, 47º do ranking, de virada neste sábado (6) e se classificou para as oitavas de final do torneio de Wimbledon. O dono de sete títulos em Londres fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3, 6/4 e 7/6 (3), em três horas e cinco minutos de partida.