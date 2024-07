De virada, Thiago Wild supera estreia em Wimbledon

Foi uma longa batalha, com quatro horas e um minuto de duração, mas o brasileiro Thiago Wild superou sua primeira partida em Wimbledon. Nesta terça (2), o duelo com o britânico Paul Jubb foi suspenso duas vezes pela chuva em Londres, e o 74º colocado do ranking saiu de uma desvantagem de dois sets e salvou match point no terceiro, para conquistar sua primeira vitória em Wimbledon, parciais de 1/6, 3/6, 7/6 (6), 6/4 e 7/5 na quadra 14 do All England Club.