Semifinalista da Copa América depois ao eliminar a Seleção Brasileira, o Uruguai enfrentará a Colômbia nesta quarta-feira (10), em Charlotte, em busca de uma vaga na decisão. Se for por identificação com os costumes ou por proximidade, vale a torcida para Celeste. Ainda mais que o elenco do técnico Marcelo Bielsa conta com dois jogadores quase gaúchos, nascidos em cidades na fronteira com o Rio Grande do Sul.