A Colômbia é a segunda finalista da Copa América. Jogando em Charlotte, nesta quarta-feira (10), os colombianos bateram o Uruguai por 1 a 0, e enfrentarão a Argentina no domingo, na grande decisão da competição, no Hard Rock Stadium, em Miami. O gol foi marcado ainda no primeiro tempo pelo meio-campista Jefferson Lerma, em cobrança de escanteio de James Rodríguez.