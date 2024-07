O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo e atual campeão de Wimbledon, se classificou para a semifinal do torneio londrino ao derrotar o americano Tommy Paul (13º) nesta terça-feira (9), por 3 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4, 6/2 e 6/2, em três horas e 11 minutos.