O técnico José Roberto Guimarães elegeu os "alvos" da seleção brasileira feminina de vôlei na aguardada partida com a Polônia, nesta quarta-feira (12), pela Liga das Nações. No duelo entre as duas equipes invictas na competição até agora, o treinador apontou preocupação com a oposta Magdalena Stysiak e com a levantadora Joanna Wolosz.