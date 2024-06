A má fase do Fluminense no Campeonato Brasileiro não passa. As vaias da torcida durante boa parte do jogo resumiram a atuação do time na derrota por 2 a 1, de virada, para o Atlético-GO, na noite deste sábado (15), no Maracanã. O gol da vitória do time goiano foi marcado aos 49 minutos do segundo tempo, com o colombiano Mateo Zuleta.