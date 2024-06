Vencer pela segunda vez a NBA é uma obsessão para o Dallas Mavericks. 13 anos depois de chegar nas finais e vencer, com o time liderado pelo alemão Dirk Nowitzki, a franquia do Texas conta com um outro estrangeiro como referência técnica e poder de decisão. O esloveno Luka Doncic conseguiu vencer a Conferência Oeste e conta com bons jogadores ao seu lado para conquistar a Liga.