A pouco mais de um mês do início dos Jogos Olímpicos Paris, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) promoveu, na segunda-feira (17), um workshop para auxiliar atletas, assessores e confederações no uso das mídias sociais e internet. A iniciativa soma-se a outras ações feitas pela entidade ao longo dos últimos meses visando uma preparação 360º da delegação para o maior evento do ciclo olímpico.