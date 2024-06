A segunda (24) reserva mais duas grandes partidas de Eurocopa. Às 16h (horário de Brasília), os times do Grupo B fazem seus últimos jogos da primeira fase do torneio. A Itália, com três pontos, visando a liderança, enfrenta a Croácia, que ainda não venceu no torneio, soma um ponto e precisa vencer para avançar às oitavas.