O clássico deste sábado já tem nome: "O Gre-Nal de Curitiba"

Além de número, todo Gre-Nal tem nome. Às vezes, esse batizado vem antes do jogo, pela expectativa do que o clássico vale ou representa. Teve o Gre-Nal do Século, o Gre-Nal do Centenário, o Gre-Nal da Libertadores, o Gre-Nal da Copa do Brasil, o Gre-Nal Farroupilha, o Gre-Nal sem público, o Gre-Nal da volta do público. Outras vezes, o Gre-Nal tem nome pelos 90 minutos: o Gre-Nal do 5 a 0, o Gre-Nal do 5 a 2, o Gre-Nal do Alan Ruiz, o Gre-Nal do Rafael Moura, o Gre-Nal do Jorge Veras, o Gre-Nal do Geraldão. Nem será preciso pensar muito desta vez: o clássico 442 é, ao menos previamente, o Gre-Nal de Curitiba — o primeiro que ocorrerá, no Brasil, fora do Rio Grande do Sul. Ele será neste sábado, às 17h30min, no Estádio Couto Pereira.