A japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, foi eliminada nas quartas de final do WTA 250 de 's-Hertogenbosch, na Holanda, com a derrota para a canadense Bianca Andreescu nesta sexta-feira (14). A tenista de 26 anos foi derrotada por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (3), em duas horas e 15 minutos de partida.