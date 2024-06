A brasileira Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs foram eliminadas, nesta sexta-feira (21), nas semifinais do WTA 500 de Berlim, na Alemanha, com derrota diante das chinesas Saisai Zheng e Xinyu Wang por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).