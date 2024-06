A classificação do Grupo A da Eurocopa 2024 foi definida no último minuto. A Hungria marcou o gol da vitória contra a Escócia aos 54 do segundo tempo e ficou em terceiro lugar, colocando-se em boa posição para se classificar entre os quatro melhores que avançam na terceira colocação. No outro jogo da chave, Alemanha e Suíça empataram em 1 a 1. Com isso, os anfitriões avançaram em primeiro e os suíços ficaram com o segunda posição.