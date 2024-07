Disputado desde 1912, o dérbi campineiro terminou com o empate por 1 a 1 entre Guarani e Ponte Preta, neste domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No cômputo geral dos confrontos, o Guarani tem 70 vitórias, 67 derrotas e agora são 69 empates, com um resultado desconhecido.