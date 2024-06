Beatriz Haddad Maia voltou a oscilar dentro do top 20 do ranking da WTA. Na atualização desta segunda-feira (24), a tenista brasileira perdeu duas posições e caiu para a 20ª posição. No masculino, João Fonseca obteve nova subida e alcançou a melhor marca de sua carreira até agora, às vésperas de sua estreia no qualifying de Wimbledon.