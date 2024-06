O tenista italiano Jannik Sinner conquistou seu primeiro título na grama ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz na final do ATP 500 de Halle neste domingo (23), a uma semana do início do torneio de Wimbledon. O número 1 do mundo fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8), 7/6 (2), em uma hora e 49 minutos.