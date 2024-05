O norte- americano Taylor Fritz, 13º do ranking mundial, será o rival do russo Andrey Rubleva em uma das semifinais do Masters 1000 de Madri, na Espanha. No último jogo desta quarta-feira (1), ele eliminou o argentino Francisco Cerúndolo (22º) por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 3/6 e 6/3. A outra vaga na decisão será definida entre o canadense Félix Auger-Aliassime e quem passar do confronto entre o russo Daniil Medvedev e o tcheco Jiri Lehecka.