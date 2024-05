A seleção brasileira feminina de basquete 3x3 avançou na disputa do Torneio Pré-Olímpico, que é realizado em Utsunomiya, no Japão. O Brasil precisa de uma vitória, no sábado (4), para alcançar a semifinal. Já a seleção masculina foi eliminada da competição nesta sexta-feira, ficando sem a vaga na Olimpíada de Paris-2024.