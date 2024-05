A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) anunciou nesta quinta-feira (2) à noite, os convocados para os Jogos Olímpicos de Paris. No total são 12 velejadores, cinco homens e sete mulheres, com destaque para as bicampeãs olímpicas da classe 49er FX, Martine Grael e Kahena Kunze.