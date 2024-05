Aryna Sabalenka continua muito bem em sua defesa do título do WTA de Madri. Atual campeã e vencedora da edição de 2021, a bielorrussa passou sem problemas pela jovem russa Mirra Andreeva, de apenas 17 anos, em sets corridos, parciais de 6/1 e 6/4 e agora desafia Elena Rybakina, do Cazaquistão, nas semifinais.