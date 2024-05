Com gol de Dodô aos 50 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta arrancou o empate por 1 a 1 com o Operário-PR, neste sábado, no estádio Germano Krüger, pela 4ª rodada. O jogo foi fraco tecnicamente e de poucas oportunidades. A expulsão do zagueiro Fagner Alemão no fim, deu um novo fôlego ao time campineiro, que conseguiu arrancar a igualdade.