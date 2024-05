O espanhol Rafael Nadal buscou a virada para vencer em sua estreia no Masters 1000 de Roma, nesta quinta-feira (9). O ex-número 1 do mundo superou o belga Zizou Bergs, 108º do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, e avançou à segunda rodada.