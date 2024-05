Em um final de prova emocionante, o espanhol Jorge Martin venceu a Etapa da França da MotoGP neste domingo e fechou um fim de semana perfeito no circuito de Le Mans. Martin já havia conquistado a pole position com o recorde do circuito e triunfado na corrida sprint no sábado. O espanhol abriu vantagem na liderança do Mundial da MotoGP com 129 pontos. O italiano Francesco Bagnaia tem 91 pontos na segunda colocação, e o espanhol Marc Marquez é o terceiro com 89.