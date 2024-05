O Fortaleza adotou em uma campanha de doação para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul montagens de fotos que simulam o estádio Arena Castelão e do CT do clube alagados. O clube usou a mensagem para tentar mostrar para seus torcedores como seria se a capital cearense passasse pela mesma situação que Porto Alegre em alusão aos alagamentos sofridos por Beira-Rio e Arena.