O clássico das duas maiores torcidas do Brasil terminou com vitória do Flamengo. Na tarde de sábado (11), no Maracanã, o time comandado por Tite fez 2 a 0 sobre o Corinthians e com 11 pontos assumiu a liderança provisória do Brasileirão, mas deverá perder esta posição no domingo, independente dos resultados das partidas entre Palmeiras x Athletico-PR e Bahia x Bragantino. Um terceiro clube poderá superá-lo, o Botafogo que precisa vencer o Fortaleza, fora de casa, para ultrapassar o rival.