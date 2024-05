Depois de chegar em segundo lugar na etapa de Miami há duas semanas, o holandês Max Verstappen tentará voltar ao degrau mais alto do pódio no Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, que será disputado no próximo domingo (19), em Imola, com Ferrari e McLaren querendo dificultar ao máximo a vida do tricampeão mundial.