O Brasil segue sua grande campanha no Campeonato Mundial de Atletismo paralímpico, que ocorre em Kobe, no Japão. Nesta terça-feira (21), foram mais cinco medalhas conquistadas, duas de ouro, uma de prata e duas de bronze, todas elas ganhas por mulheres. No quadro geral, a delegação brasileira segue em segundo lugar, com 14 ouros contra 15 da China.