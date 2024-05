O Bahia está embalado na temporada e divide a liderança do Brasileirão com o Athletico-PR. São cinco jogos de invencibilidade e três triunfos seguidos, a última neste domingo (12), quando derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada. Thaciano, aniversariante do dia, foi o autor do gol. O time baiano ainda teve dois gols anulados.