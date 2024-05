O Palmeiras não sabe o que é vencer como mandante no Brasileirão. Neste domingo, com atuação abaixo do esperado na Arena Barueri, perdeu para o Athletico-PR, por 2 a 0. O time alviverde teve chances para conseguir um melhor resultado, mas desperdiçou pênalti e não foi capaz de ser criativo o suficiente para superar a boa marcação de um dos principais candidatos ao título nacional.